В Україні з 28 квітня запрацює ще 39 комплексів автофіксації порушень ПДР на дорогах. Із них – 35 камер і 4 датчики контролю.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Так, уже з п’ятниці 35 камер автофіксації порушень запрацюють на дорогах Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей.

Білошицький зазначив, що самі камери не нові, вони вже працювали до повномасштабного вторгнення РФ.

Решта 4 датчики – щойно придбані, тож вони стежитимуть за правопорядком у Дніпрі та Кременчуці.

Нагадаємо, що камери автофіксації порушень запрацювали з 16 травня – після початку повномасштабного вторгнення заради безпеки систему довелося зупинити. Уже з літа 2022 року діє 128 датчиків, і вони розташовані в тих регіонах, де не ведуться бойові дії. З 28 квітня активних камер буде 167.

Примітно, що до 24 лютого 2022 року по всій Україні працювало 270 таких систем. Раніше в поліції заявляли, що система захисту й передачі даних про правопорушників дуже надійна, і хакерам до неї не дістатися.