В Украине снова заработали сервисы для проверки штрафов за нарушения правил дорожного движения. Проверить наличие постановлений можно уже с 1 июня.

Теперь программы снова самостоятельно проверяют наличие нарушений, которые были засняты с помощью камер автофиксации.

Помимо мобильных сервисов, также заработала система и на портале МВД — чтобы проверить наличие правонарушений, водителю необходимо ввести номер транспортного средства и информацию одного из документов — это может быть паспорт, права, свидетельство о регистрации транспорта, номер постановления.

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Ранее заместитель руководителя департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что постановления будут приходить водителям-нарушителям в течении двух месяцев. Вскоре скорость обработки данных будут снова повышать.

С 16 мая в Украине активно фиксируют нарушения со стороны водителей — в средине месяца возобновили работу камер, которые круглосуточно мониторят ситуацию на дороге. Всего фиксирует нарушителей 128 датчиков, и они расположены на дорогах тех регионов, где не ведутся боевые действия — в Киевской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Ровенской областях.

До конца февраля работало 270 камер, но включать все сейчас небезопасно. Сама система защиты и передачи данных о правонарушителях очень надежная — у хакеров мало шансов получить доступ к этой информации.