У Дії запрацювала нова послуга – скасування шерингу авто. Новинка тепер доступна як власникам авто, так і належним водіям транспорту.

Про це заявили в Мінцифрі.

– Уже рік ви шерите авто в Дії за кілька кліків. Тепер ми розширюємо послугу і запускаємо скасування належного користувача в застосунку, – додали в міністерстві.

За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, самою послугою шерингу скористалися 132 тис. разів.

Послуга вже доступна в останній версії застосунку – рекомендується оновити сервіс на смартфоні.

Щоб скористатися скасуванням шерингу авто водієві, потрібно знайти в Дії рядок Послуги, а потім Шеринг авто. Після натискання на послугу, з’явиться варіант Скасувати шеринг.

Для належних користувачів інструкція інша:

Відкрийте Дію та знайдіть Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Оберіть послугу Відмовитися від користування авто, а потім натиснути на спливне вікно Почати. Після цього потрібно надіслати власнику створений екран із запитом для підтвердження.

Після використання скасування шерингу авто Дія відправить запит до сервісного центру МВС і відповідь прийде користувачеві разом зі сповіщенням.

Із 24 квітня українці можу отримати виписку про несудимість у Дії. Обрати відповідний документ досить просто, для цього необхідно мати застосунок на телефоні та скористатися інструкцією.