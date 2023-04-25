У Дії запрацювала нова послуга – скасування шерингу авто. Новинка тепер доступна як власникам авто, так і належним водіям транспорту.
Про це заявили в Мінцифрі.
– Уже рік ви шерите авто в Дії за кілька кліків. Тепер ми розширюємо послугу і запускаємо скасування належного користувача в застосунку, – додали в міністерстві.
За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, самою послугою шерингу скористалися 132 тис. разів.
Послуга вже доступна в останній версії застосунку – рекомендується оновити сервіс на смартфоні.
Щоб скористатися скасуванням шерингу авто водієві, потрібно знайти в Дії рядок Послуги, а потім Шеринг авто. Після натискання на послугу, з’явиться варіант Скасувати шеринг.
Для належних користувачів інструкція інша:
- Відкрийте Дію та знайдіть Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
- Оберіть послугу Відмовитися від користування авто, а потім натиснути на спливне вікно Почати.
- Після цього потрібно надіслати власнику створений екран із запитом для підтвердження.
Після використання скасування шерингу авто Дія відправить запит до сервісного центру МВС і відповідь прийде користувачеві разом зі сповіщенням.
Із 24 квітня українці можу отримати виписку про несудимість у Дії. Обрати відповідний документ досить просто, для цього необхідно мати застосунок на телефоні та скористатися інструкцією.