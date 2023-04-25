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Інтернет

У Дії відтепер можна скасувати шеринг авто: як це зробити

25 Квітня 2023, 13:31
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Unsplash

У Дії запрацювала нова послуга – скасування шерингу авто. Новинка тепер доступна як власникам авто, так і належним водіям транспорту.

Про це заявили в Мінцифрі.

– Уже рік ви шерите авто в Дії за кілька кліків. Тепер ми розширюємо послугу і запускаємо скасування належного користувача в застосунку, – додали в міністерстві.

За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, самою послугою шерингу скористалися 132 тис. разів.

Послуга вже доступна в останній версії застосунку – рекомендується оновити сервіс на смартфоні.

Щоб скористатися скасуванням шерингу авто водієві, потрібно знайти в Дії рядок Послуги, а потім Шеринг авто. Після натискання на послугу, з’явиться варіант Скасувати шеринг.

Для належних користувачів інструкція інша:

  1. Відкрийте Дію та знайдіть Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
  2. Оберіть послугу Відмовитися від користування авто, а потім натиснути на спливне вікно Почати.
  3. Після цього потрібно надіслати власнику створений екран із запитом для підтвердження.

Після використання скасування шерингу авто Дія відправить запит до сервісного центру МВС і відповідь прийде користувачеві разом зі сповіщенням.

Із 24 квітня українці можу отримати виписку про несудимість у Дії. Обрати відповідний документ досить просто, для цього необхідно мати застосунок на телефоні та скористатися інструкцією.

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Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Автомобілісти Додаток Дія Мінцифри
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