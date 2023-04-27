В Украине с 28 апреля заработает еще 39 комплексов автофиксации нарушений ПДД на дорогах. Из них — 35 камер и 4 датчика контроля.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Так, уже с пятницы 35 камер автофиксации нарушений начнут работать на дорогах Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей.

Белошицкий отметил, что сами камеры не новые, и они уже работали до полномасштабного вторжения РФ.

Остальные 4 датчика – свежекупленные, и они будут следить за правопорядком в Днепре и Кременчуке.

Напомним, что камеры автофиксации нарушений заработали с 16 мая — после начала полномасштабного вторжения ради безопасности систему пришлось остановить. Уже с лета 2022 работает 128 датчиков, и они расположены в тех регионах, где не ведутся боевые действия. С 28 апреля работающих камер будет 167.

Примечательно, что до 24 февраля 2022 по всей Украине работало 270 таких систем. Ранее в полиции заявляли, что система защиты и передачи данных о правонарушителях очень надежная, и хакерам до нее не добраться.