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Популярний КПП із Польщею тимчасово перекрили на виїзд із України

18 Липня 2022, 12:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Depositphotos

На популярному КПП на кордоні з Польщею тимчасово перекрили перепустку легкових авто. Про зміни повідомила Прикордонна служба країни-сусіда у Twitter.

Йдеться про контрольно-пропускний пункт Корчова-Краковець. З боку Польщі тимчасово обмежується перепустка на легкових авто на виїзд з України. Зміни діють із 18 липня по 28 липня.

У Прикордонній службі заявили, що це пов’язано із роботами з модернізації.

Зараз дивляться

В Україну з ЄС продовжує повертатись величезна кількість громадян нашої країни – це стосується як біженців, так і тих, хто розмитнював автомобілі. І хоча ввезення авто з пільг скасували з 1 липня, нульове розмитнення може повернутися в Україну.

Щоправда, із деякими обмеженнями. Група депутатів внесла законопроєкт про повернення ввезення тих авто, які не встигли пільгово розмитнити до 1 липня, і їхня ціна не перевищує €10 тис. Це не дозволить завозити люксовий транспорт, але водії зможуть заощадити на ввезенні та реєстрації транспорту.

Для тих, хто вже виїхав чи збирається виїхати з України до ЄС, можуть скористатися своїм українським посвідченням водія за межами країни. Наразі їх не потрібно міняти на аналог європейського зразка.

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