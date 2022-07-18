На популярному КПП на кордоні з Польщею тимчасово перекрили перепустку легкових авто. Про зміни повідомила Прикордонна служба країни-сусіда у Twitter.

Йдеться про контрольно-пропускний пункт Корчова-Краковець. З боку Польщі тимчасово обмежується перепустка на легкових авто на виїзд з України. Зміни діють із 18 липня по 28 липня.

У Прикордонній службі заявили, що це пов’язано із роботами з модернізації.

Зараз дивляться

#granica????????????????

UWAGA????Państwowa Służba Graniczna Ukrainy informuje,że od poniedziałku 18.07 br.w przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec zostanie wstrzymana na 10 dni odprawa pojazdów osobowych na kierunku wyjazdowym z Ukrainy(wjazd do????????)

Związane jest to z pracami modernizacyjnymi — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 15, 2022

В Україну з ЄС продовжує повертатись величезна кількість громадян нашої країни – це стосується як біженців, так і тих, хто розмитнював автомобілі. І хоча ввезення авто з пільг скасували з 1 липня, нульове розмитнення може повернутися в Україну.

Щоправда, із деякими обмеженнями. Група депутатів внесла законопроєкт про повернення ввезення тих авто, які не встигли пільгово розмитнити до 1 липня, і їхня ціна не перевищує €10 тис. Це не дозволить завозити люксовий транспорт, але водії зможуть заощадити на ввезенні та реєстрації транспорту.

Для тих, хто вже виїхав чи збирається виїхати з України до ЄС, можуть скористатися своїм українським посвідченням водія за межами країни. Наразі їх не потрібно міняти на аналог європейського зразка.