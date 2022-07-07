Українці, які отримали тимчасовий прихисток на території Євросоюзу, можуть використовувати свої водійські права та не замінювати їх на посвідчення ЄС.

Відповідний проєкт ухвалив Європарламент: “за” проголосував 561 депутат, проти – 6, ще 5 утрималися.

– Українці, які втекли від вторгнення Росії в Україну та отримали статус тимчасового захисту, зможуть продовжувати користуватися своїми українськими водійськими правами без необхідності обмінювати їх на водійські права ЄС або складати новий іспит із водіння, поки вони користуються статусом тимчасового захисту, – повідомили в Європарламенті.

Якщо водійські права будуть втрачені або вкрадені, країни ЄС зможуть видати нові документи. Для цього потрібно буде підтвердити дійсність прав, а також надати довідку про готовність сідати за кермо.

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Водії вантажівок та автобусів зможуть отримати українські сертифікати компетентності, які визнаються в ЄС, після короткого курсу навчання та тесту. Це дасть їм можливість працювати, допоки діє статус тимчасового захисту.

Протягом п’яти днів рішення Європарламенту має ухвалити Рада ЄС. Після публікації документа в Офіційному журналі ЄС він набуде чинності.