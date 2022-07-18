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Популярный КПП с Польшей временно перекрыли на выезд из Украины

18 июля 2022, 12:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

На популярном КПП на границе с Польшей временно перекрыли пропуск легковых авто. Об изменениях сообщила Пограничная служба страны-соседа в Twitter.

Речь идет о контрольно-пропускном пункте Корчова-Краковец. Со стороны Польши временно ограничивается пропуск на легковых авто на выезд из Украины. Изменения действуют с 18 июля по 28 июля.

В Пограничной службе заявили, что это связанно с работами по модернизации.

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В Украину из ЕС продолжает возвращаться огромное количество граждан нашей страны — это касается как беженцев, так и тех, кто растамаживал автомобили. И хотя ввоз авто по льготам отменили с 1 июля, нулевая растаможка может вернуться в Украину

Правда, с некоторыми ограничениями. Группа депутатов внесла законопроект о возвращении ввоза тех авто, которые не успели льготно растаможить до 1 июля, и их цена не превышает €10 тыс. Это не позволит завозить люксовый транспорт, но водители смогут сэкономить на ввозе и регистрации транспорта.

Для тех, кто уже выехал или собирается выехать из Украины в ЕС, могут пользоваться своим украинским удостоверением водителя за пределами страны. Теперь их не нужно менять на аналог европейского образца.

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