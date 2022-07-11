Депутати пропонують тимчасово дозволити безкоштовне розмитнення для окремої категорії авто. Йдеться про машини, які не встигли оформити до 1 липня та їх сума не перевищує €10 тис.

З такою пропозицією виступила група депутатів, яка й внесла відповідний законопроєкт. Про це повідомив у Facebook один із його авторів – Ігор Фріс.

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За його словами, багато громадян України подали попередню митну декларацію до 1 липня, але не встигли через черги розмитнити авто.

– Законопроєкт продовжує на один місяць пільгове розмитнення зазначених транспортних засобів, а саме тих, декларації за які подано до 1 липня… Колеги, нам потрібно вирішити проблему цих людей, вони вже 9-10 днів стоять на території сусідньої країни та чекають на позитивне вирішення їхньої проблеми… Вони не встигли фізично завезти ці машини через великі черги, – зазначив Фріс.

Каже, не має на увазі ті машини, які пливуть морем, оскільки люди мали розрахувати ризики. Але багато хто зараз стоїть під сонцем на кордоні і чекає.

Депутат нагадав, що митні декларації діють один місяць, тобто поки що за ними ще можна легально розмитнити авто.