У листопаді київські водії оплатили послуги платної стоянки на 50% більше ніж у серпні та на 15% більше ніж у жовтні – 2 635,8 млн грн.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов. Як виявилося, саме І зона у центрі Києва допомогла поповнити бюджет такою значною сумою.

– Понад 2 405 млн грн. надійшло через Київ цифровий. При цьому на 73% збільшилися сплати через Parking UA. Також кияни стали більше користуватися Приватом 24, – повідомляється на каналі Усова.

Загальна сума штрафів за паркування у Києві в листопаді також помітно збільшилася — на 1 195,1 млн, у порівнянні з жовтнем. Порушники віддали до бюджету 5 752,3 млн грн.

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Якщо говорити про порушення за паркування, у столиці їх виписали 19 406 разів.

За словами заступника голови КМДА, кияни почали все більше користуватися платними стоянками — загальний час авто на таких майданчиках збільшився, що говорить про збільшення культури паркування.

Цього місяця не обійшлося і без рекордів — найбільша сума за паркування обійшлася одному власнику авто у 7 600 грн. Крім того, одному з водіїв виписали 11 штрафів на загальну суму 3 740 грн за неправильне паркування.

Статистика ДТП за 2021 рік в Україні також має позитивну тенденцію — кількість пригод знизилася на 6%, якщо порівняти з минулим. Відсоток смертності також зменшився на 9%. Усього за 10 місяців у країні було складено 4,5 млн адміністративних протоколів.