В ноябре киевские водители оплатили услуги платной стоянки на 50% больше чем в августе и на 15% больше чем в октябре — 2 635,8 млн грн.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Костянтин Усов. Как оказалось, именно I зона в центре Киева помогла пополнить бюджет такой внушительной суммой.

— Более 2 405 млн грн. поступило через Киев цифровой. При этом на 73% увеличились оплаты из-за Parking UA. Также киевляне стали больше пользоваться Приват 24, — сообщается на канале Усова.

Общая сумма штрафов за парковку в Киеве в ноябре также заметно увеличилась — на 1 195,1 млн, в сравнении с октябрем. Нарушители отдали в бюджет в общей сложности 5 752,3 млн грн.

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Если говорить о нарушениях за парковку, в столице их выписали 19 406 раз.

По словам заместителя главы КГГА, киевляне начали все больше пользоваться платными парковками — общее время авто на таких парковочных площадках увеличилось, что говорит об увеличении культуры парковки.

В этом месяце не обошлось и без рекордов — самая большая сумма за парковку обошлась одному владельцу авто в 7 600 грн. Кроме того, одному из водителей выписали 11 штрафов на общую сумму 3 740 грн за неправильную парковку.

Статистика ДТП за 2021 год в Украине также имеет позитивную тенденцию — количество происшествий снизилось на 6%, если сравнивать с прошлым годом. Процент смертности также уменьшился на 9%. Всего за 10 месяцев в стране было составлено 4,5 млн административных протоколов.