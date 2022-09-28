Компанія Nissan оголосила стартову ціну на новий електричний позашляховик Ariya. 2023 року новинка коштуватиме від $43 тис.

Майбутній автомобіль отримає запас ходу майже 480 км.

Відомо, що Nissan вперше представив Ariya ще 2020 року. Тоді очікувалося, що постачання розпочнеться у середині 2021 року. Після цього відправку перенесли на 2022 рік, і тепер стало відомо, що чекати доведеться до 2023 року.

Зараз дивляться

Спочатку в доступі будуть тільки Ariya з переднім приводом. Ця модифікація має двигун потужністю понад 200 к.с. та запас ходу до 480 км.

І хоча онлайн-замовлення зараз недоступне, в компанії дали можливість бронювання авто через місцевих дилерів.

Це ще один крок Nissan до повної електрифікації автомобіля. У планах корпорації – до 2030 року продавати понад 40% автомобілів у США з електродвигунами.

Нагадаємо, що улюбленця публіки Nissan Leaf знімуть з виробництва. Щоправда, це станеться лише до 2025 року. Відомо, що в компанії незадоволені продажем авто, хоча сама модель дуже популярна завдяки своїй доступності та невибагливості в ремонті.