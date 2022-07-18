Автовиробник Nissan незабаром відмовиться від виробництва популярного електрокара Leaf. Автомобіль вироблявся з 2010 року і тепер японська корпорація знайшла гідну заміну.

Відомо, що електрокар вироблявся у трьох країнах – у Японії, США та Великобританії. Останні моделі вийдуть з конвеєра у 2025 році – в охочих придбати Leaf із салону залишилося кілька років на здійснення своєї мрії.

У Nissan не планують показувати нову модель лінійки, але підготували гідну заміну. Про новинку відомо мало подробиць, але це буде кросовер, побудований на платформі CMF-EV, яку разом розробили Nissan та Renault.

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Цілком можливо, це буде Nissan Ariya – інших схожих до Leaf моделі у виробника просто немає.

Nissan поки не називав причину відмови від культової моделі – відомо, що Leaf не виправдав очікування. У його виробництво було вкладено багато коштів, але продаж не зміг досягти навіть половини прогнозованої суми.

Автомобільна індустрія стрімко зростає навіть за умов масштабної війни – на відміну від Nissan, німецькі виробники роблять ставку на платні послуги для водіїв. Наприклад, BMW вводить підписку для своїх функцій – навіть за підігрів сидінь доведеться доплачувати окремо.