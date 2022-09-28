Компания Nissan объявила стартовую цену на полностью новый электрический внедорожник Ariya. В 2023 году новинка будет стоить от $43 тыс.

Будущий автомобиль получит запас хода почти в 480 км.

Известно, что Nissan впервые представил Ariya еще в 2020 году. Тогда ожидалось, что поставки начнутся в средине 2021 года. После этого отправку перенесли на 2022 года, и теперь стало известно, что ждать придется до 2023 года.

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Первое время в доступе будут только Ariya с передним приводом. Эта модификация имеет двигатель мощностью больше 200 л.с. и запас хода до 480 км.

И хотя онлайн-заказ сейчас недоступен, в компании дали возможность бронирования авто через местных дилеров.

Это очередной шаг Nissan к полной электрификации авто. В планах корпорации — к 2030 году продавать более 40% автомобилей в США с электродвигателями.

Напомним, что любимец публики Nissan Leaf снимут с производства. Правда, это случится только к 2025 году. Известно, что в компании недовольны продажами авто, хотя сама модель очень популярна благодаря своей доступности и неприхотливости в ремонте.