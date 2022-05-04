Польща знову припинила пропускати через кордон українців на автомобілях із тонуванням шибок. На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато жителів нашої країни були змушені перетнути кордон – тоді Польща не брала до уваги тонування скла транспорту.

Тепер ситуація змінилася – на КПП розвернуть ті авто, на яких рівень тонування перевищує 10%. Це також може стати причиною ДТП через погіршену видимість для самого водія. У Польщі вважають, що видимість для водія має бути ідеальною незалежно від часу доби, що неможливо з тонуванням.

Місцева поліція може оштрафувати водія на 3 тис. злотих (близько 20 тис. грн). Йдеться про авто, у яких є тонування лобового та переднього бокового скла. При цьому покарання передбачено як для авто, зареєстрованого в країні, так і на іноземних номерних знаках.

В Україні ситуація трохи інша – водіїв не штрафуватимуть за вимкнене ходове світло за межами міст та сіл. Зміни діють із 1 травня — до початку останнього місяця весни водіїв штрафували на 425-510 грн.

А ввезення авто в Україну з квітня користується величезною популярністю – на тлі появи нульового розмитнення, багато українців вирішили скористатися пільгами – за місяць на територію нашої країни завезли понад 29 тис. одиниць транспорту.