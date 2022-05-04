Польша снова перестала пропускать через границу украинцев на автомобилях с тонировкой стекол. На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, многие жители нашей страны были вынуждены пересечь границу — тогда Польша не брала во внимание тонировку стекол транспорта.

Теперь ситуация изменилась — на КПП развернут те авто, на которых уровень тонировки превышает 10%. Это также может стать причиной ДТП из-за ухудшенной видимости для самого водителя. В Польше считают, что видимость для водителя должна быть идеальной вне зависимости от времени суток, что невозможно с тонировкой.

Местная полиция может оштрафовать водителя на 3 тыс. злотых (около 20 тыс. грн). Речь идет об авто, у которых тонировка лобового и передних боковых стекол. Причем наказание предусмотрено как для авто, зарегистрированного в стране, так и на иностранных номерных знаках.

В Украине ситуация немного иная — водителей не будут штрафовать за выключенный ходовой свет за пределами городов и сел. Изменения действуют с 1 мая — до начала последнего месяца весны водителей штрафовали на 425-510 грн.

А ввоз авто в Украину с апреля пользуется огромной популярностью — на фоне появления нулевой растаможки, многие украинцы решили воспользоваться льготами — за менее чем месяц на территорию нашей страны завезли более 29 тыс. единиц транспорта.