Пів мільйона знищених авто, нульове розмитнення і спад попиту на “американців”: яким був авторинок у 2022 році

Важкий 2022 рік згубно вплинув на всі галузі та сфери нашого життя. Автомобільний ринок не став винятком. Війна змусила багатьох українців відкласти купівлю чи продаж авто до кращих часів через непевність у майбутньому, додала інфляцію, яка погіршила купівельну спроможність. Водночас багато автовласників унаслідок бойових дій втратили свої авто і були вимушені купувати найбюджетніші варіанти, щоби бути мобільними. Факти ICTV підсумовують, яким був автомобільний ринок у 2022-му.

Більше мільйона угод купівлі-продажу за 2022, і це тільки на ринку вживаних авто

Від початку 2022-го і до 1 грудня українці придбали 642,3 тис. вживаних легковиків на внутрішньому ринку, та ще 378 тис. завезли з-за кордону. Такі цифри наводять в Інституті досліджень авторинку. Вони ще не повні, остаточні за грудень з’являться згодом. Але фахівці прогнозують: об’єм ринку до кінця року становитиме приблизно 1,1 млн угод купівлі-продажу вживаних машин: майже 700 тис. всередині країни, та понад 400 — імпортних.

– Якщо брати загалом обсяги первинного і вторинного ринку, то вони вдвічі менші, порівняно з минулим роком. Але нульове розмитнення трохи додало обертів всередині року, – підсумовує рік Остап Новицький, співзасновник Інституту досліджень авторинку.

Зростання курсу долара, інфляція знизили купівельну спроможність автовласників. Бо більшість українців отримують прибутки у гривнях. Ціни на авто на вживаному ринку в нас у доларах. Тож незважаючи на те, що вартість автівок не змінилася, розглядали українці бюджетніші варіанти, аніж торік. Середня ціна автівки на вживаному ринку у 2022-му – $5 тис.

Зараз дивляться

– Картина ринку залишилися такою ж, як і минулого року, як щодо уподобань за марками авто, так і по цінах. У нас середня вартість авто на вживаному ринку – це $5 тис. На час дії нульового розмитнення ця цифра трохи опустилася до $4-4,5 тис., через те, що не було витрат на розмитнення, авто були дешевші, – розповідає експерт.

За аналітикою Інституту досліджень авторинку щомісяця рейтинг марок найпопулярніших вживаних авто залишався майже незмінним. Найчастіше українці купують такі автівки:

Volkswagen Passat

Lanos & Sens

Skoda Octavia

Volkswagen Golf

Renault Megane

Гірша ситуація з купівлею нових авто з салону. За 11 місяців 2022 року поставили на облік 34 тис. нових легкових авто. І це в 2,7 раза менше, ніж за такий же період 2021-го, підсумовують в Асоціації автовиробників України.

Автофахівці пояснюють це, по-перше, нижчою купівельною спроможністю. По-друге, 70% нових автомобілів українці беруть у кредит, а після початку повномасштабного вторгнення банки тривалий час не кредитували купівлю авто.

Хто встиг, того і капці: як на авторинок вплинуло нульове розмитнення

Лише за приблизними підрахунками фахівців, після повномасштабного вторгнення унаслідок бойових дій в Україні пошкоджено чи знищено щонайменше 500 тис. транспортних засобів. Загальну суму збитків Київська школа економіки оцінює в $2,9 млрд – це приватний і комерційний транспорт.

Для таких автовласників, які втратили авто, у квітні парламент ухвалив законопроєкт про нульове розмитнення. Воно успішно працювало три місяці – за цей час українці завезли понад 200 тис. авто. Втім, держбюджет втрачав мільярди, і за словами парламентарів, деякі українці почали спекулювати і завозити без розмитнення авто зовсім не бюджетні, а преміум-класу. Тож 1 липня нульове розмитнення скасували. Зараз воно діє лише на авто для Збройних сил України.

Квест завезти “американця” в Україну

Блокування Росією морських портів вплинуло на імпорт автівок морем – популярних у нас “американців”. Після 24 лютого власників, які замовили свої авто і от-от чекали прибуття в Україну, очікував справжній квест, де ж їх знайти.

– Коли заблокували наші морські порти, велика кількість контейнерів просто десь зависла невідомо де. Дилери та приватні покупці дуже довго їх шукали, дехто ще досі може шукати свій автомобіль по різних світових портах. Частина авто все ж знайшла шлях до України через європейські порти, можливо, грузинські, – каже Остап Новицький.

Втім, вже наприкінці літа українці знову почали активно замовляти авто з США – бізнес перелаштувався на доставку авто з США через порти Європи. Стали зрозумілими та передбачуваними строки та вартість доставки. За словами Новицького, через зміну логістики, доставка авто з Америки стала дорожчою, ніж торік. Тому нині стало менш вигідно завозити дешевших “американців”.

– Менш вигідно стало привозити авто найменшого цінового сегменту – це $6-8 тис., можливо, до $10 тис. По американських авто збільшується цінова політика десь до $15-20 тис. – це кросовери, позашляховики або седани найновіших років. По них ще зберігається вигідна цінова різниця між американськими та європейськими авто. Що стосується дешевих авто, то їх очевидно купуватимуть менше через дорогу логістику, – підсумовує автоексперт.

Попит на “електрички”

Через паливну кризу на початку літа 2022-го українці почали активніше купувати електромобілі, як нові, так і вживані. Тільки за пів року 2022-го українці придбали понад 8 тис. електромобілів. Це — на 29,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У листопаді українці придбали понад 2,2 тис. нових та вживаних електромобілів. І це незважаючи на енергокризу через російські ракетні атаки та постійні відключення електроенергії.

Яким буде автомобільний ринок у 2023-му році, фахівці не беруться прогнозувати, адже цього року тенденції змінювалися щомісяця. Але, на думку фахівців Інституту досліджень авторинку, залежно від ситуації з електроенергією в країні, місячний об’єм вторинного авторинку в Україні може становити від 50 до 100 тис. угод купівлі-продажу. З-за кордону у 2023-му імпортуватимуть приблизно 10-20 тис. авто на місяць. Ринок нових автомобілів зростатиме повільніше. Об’єми продажів можуть становити від 3 до 5 тис. нових автомобілів на місяць.