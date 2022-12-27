Полмиллиона уничтоженных авто, нулевая растаможка и спад спроса на “американцев”: каким был авторынок в 2022 году

Тяжелый 2022 год губительно повлиял на все отрасли и сферы нашей жизни. Автомобильный рынок не стал исключением. Война заставила многих украинцев отложить покупку или продажу авто до лучших времен из-за неуверенности в будущем, добавила инфляцию, которая ухудшила покупательскую способность. В то же время многие автовладельцы в результате боевых действий потеряли свои авто и были вынуждены покупать самые бюджетные варианты, чтобы быть мобильными. Факты ICTV подытожили, каким был автомобильный рынок в 2022 году.

Более миллиона сделок купли-продажи за 2022 год, и это только на рынке подержанных авто

С начала 2022-го и до 1 декабря украинцы приобрели 642,3 тыс. подержанных легковушек на внутреннем рынке, и еще 378 тыс. завезли из-за границы. Такие цифры приводят в Институте исследований авторынка. Они еще не полные, окончательные за декабрь появятся со временем. Но специалисты прогнозируют: объем рынка до конца года составит примерно 1,1 млн сделок купли-продажи подержанных машин: почти 700 тыс. внутри страны и более 400 — импортных.

– Если брать в целом объемы первичного и вторичного рынка, то они вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Но нулевое растаможивание немного прибавило обороты в этом году, – заключает год Остап Новицкий, соучредитель Института исследований авторынка.

Рост курса доллара, инфляция снизили покупательную способность автовладельцев. Потому что большинство украинцев получают доходы в гривнах. Цены на авто на подержанном рынке у нас в долларах. Поэтому, несмотря на то, что стоимость автомобилей не изменилась, рассматривали украинцы более бюджетные варианты, чем в прошлом году. Средняя цена автомобиля на подержанном рынке в 2022-м – $5 тыс.

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– Картина рынка осталась такой же, как и в прошлом году, как по вкусам насчет марок авто, так и по ценам. У нас средняя стоимость авто на подержанном рынке – это $5 тыс. На время действия нулевого растаможивания эта цифра немного опустилась до $4-4,5 тыс., из-за того, что не было расходов на растаможку, авто было дешевле, – рассказывает эксперт.

По аналитике Института исследований авторынка ежемесячно рейтинг марок самых популярных подержанных автомобилей оставался почти неизменным. Чаще всего украинцы покупают такие автомобили:

Volkswagen Passat

Lanos & Sens

Skoda Octavia

Volkswagen Golf

Renault Megane

Худшая ситуация с покупкой новых авто из салона. За 11 месяцев 2022 года поставили на учет 34 тыс. новых легковых авто. И это в 2,7 раза меньше, чем за такой же период 2021-го, заключают в Ассоциации автопроизводителей Украины.

Автоспециалисты объясняют это, во-первых, более низкой покупательной способностью. Во-вторых, 70% новых автомобилей украинцы берут в кредит, а после начала полномасштабного вторжения банки долго не кредитовали покупку авто.

Кто успел, того и тапки: как на авторынок повлияла нулевая растаможка

Только по приблизительным подсчетам специалистов, после полномасштабного вторжения в результате боевых действий в Украине повреждено или уничтожено по меньшей мере 500 тыс. транспортных средств. Общую сумму убытков Киевская школа экономики оценивает в $2,9 млрд – это частный и коммерческий транспорт.

Для таких автовладельцев, потерявших авто, в апреле парламент принял законопроект о нулевом растаможивании. Оно успешно работало три месяца – за это время украинцы привезли более 200 тыс. авто. Впрочем, госбюджет терял миллиарды, и по словам парламентариев, некоторые украинцы начали спекулировать и завозить без растаможки авто совсем не бюджетные, а премиум-класса. Так что 1 июля нулевое растаможивание отменили. Сейчас оно действует только на автомобили для Вооруженных сил Украины.

Квест завезти “американца” в Украину

Блокировка Россией морских портов повлияла на импорт автомобилей морем – популярных у нас “американцев”. После 24 февраля владельцев, которые заказали свои авто и вот-вот ждали прибытия в Украину, ждал настоящий квест, где их найти.

– Когда заблокировали наши морские порты, большое количество контейнеров просто где-то зависло неизвестно где. Дилеры и частные покупатели очень долго их искали, некоторые до сих пор могут искать свой автомобиль по разным мировым портам. Часть авто все же нашла путь в Украину через европейские порты, возможно, грузинские, – говорит Остап Новицкий.

Впрочем, уже в конце лета украинцы снова начали активно заказывать авто из США – бизнес перестроился на доставку авто из США через порты Европы. Стали понятны и предсказуемы сроки и стоимость доставки. По словам Новицкого, из-за смены логистики, доставка авто из Америки стала дороже, чем в прошлом. Поэтому сейчас стало менее выгодно завозить более дешевых “американцев”.

– Менее выгодно стало привозить авто наименьшего ценового сегмента – это $6-8 тыс., возможно, до $10 тыс. По американским авто увеличивается ценовая политика где-то до $15-20 тыс. – это кроссоверы, внедорожники или седаны новейших лет. По ним еще сохраняется выгодная ценовая разница между американскими и европейскими авто. Что касается дешевых авто, то их очевидно будут покупать меньше из-за дорогостоящей логистики, – заключает автоэксперт.

Спрос на “электрички”

Из-за топливного кризиса в начале лета 2022-го украинцы начали активнее покупать электромобили, как новые, так и подержанные. Только за полгода 2022-го украинцы приобрели более 8 тыс. электромобилей. Это на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре украинцы приобрели более 2,2 тыс. новых и подержанных электромобилей. И это несмотря на энергокризис из-за российских ракетных атак и постоянных отключений электроэнергии.

Каким будет автомобильный рынок в 2023 году, специалисты не берутся прогнозировать, ведь в этом году тенденции менялись ежемесячно. Но, по мнению специалистов Института исследований авторынка, в зависимости от ситуации с электроэнергией в стране, месячный объем вторичного авторынка в Украине может составлять от 50 до 100 тыс. сделок купли-продажи. Из-за границы в 2023-м будут импортировать примерно 10-20 тыс. авто в месяц. Рынок новых автомобилей будет расти медленнее. Объемы продаж могут составлять от 3 до 5 тыс. новых автомобилей в месяц.