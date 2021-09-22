Снігопади, ожеледиця на дорогах та висока вологість повітря стають справжнім випробуванням для автомобілів, тому підготовка машини до холодів є обов’язком будь-якого водія. Вона допомагає уникнути неприємних ситуацій на дорозі та забезпечує вашу безпеку.

Факти ICTV зібрали поради, які допоможуть підготувати автомобіль до зими.

Замініть літню гуму на зимову

Це перше, що треба зробити з приходом холодів. Важливо замінити гуму до того моменту, поки не з’явиться сніг.

Насамперед заміна гуми – це ваша безпека. Літня гума не пристосована до низьких температур та втрачає свою ефективність під час гальмування на дорогах, тому що структура протектора літніх шин не призначена для руху по снігу та ожеледиці.

Для їзди містом чудово підійде звичайна зимова гума, але якщо ви часто виїжджаєте за межі міста, краще використовувати шиповані шини.

Також важливо стежити за станом зимової гуми, тому що з роками вона втрачає свої властивості та мало чим відрізняється від літньої. Краще змінювати зимові шини один раз в три роки.

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Перевірте акумулятор

Перед холодною погодою важливо перевірити стан акумулятора автомобіля та за необхідності підзарядити його в автосервісі. Це допоможе уникнути неочікуваних поламок після ночівлі авто на холоді.

Якщо ви помічаєте, що акумулятор досить часто потребує підзарядки, варто придбати новий. Оптимальний термін працездатності акумулятора – 3 роки.

Відполіруйте кузов автомобіля

Перед холодами огляньте кузов на наявність подряпин. У разі виявлення пошкоджень їх треба підлатати.

Бажано зробити полірування кузова із застосуванням захисної поліролі. Це вбереже покриття від утворення іржі.

Зверніть увагу на стан освітлювальних приладів автомобіля. Взимку збільшується темний час доби, тому треба стежити за справністю систем освітлення. Маленька тріщина в зовнішньому склі фари взимку може призвести до проблем.

Замініть масло у двигуні

Масло виконує важливу функцію в автомобілі – захищає металеві деталі двигуна. Його робота залежить від густоти масла. Взимку треба використовувати масло зі зниженим індексом в’язкості, тому що занадто густе може викликати перегрів двигуна.

Про те, яку в’язкість масла краще використовувати саме для вашого автомобіля, можна подивитися в керівництві з експлуатації.

Підтримуйте достатній рівень пального

Взимку рекомендують контролювати рівень палива в баку. У зимовий період він повинен бути заповнений більше, ніж на половину, а краще повним.

Низька температура з перепадами може спричинити утворення конденсату на стінках напівпорожнього бака, і є можливість потрапляння в паливо води. Взимку рекомендують стежити, щоб у паливних баках не було зайвої вологи, тому що вона перекриває шлях палива у двигун.

Використовуйте достатню кількість антифризу

Взимку антифриз захищає двигун від замерзання. Варто використовувати суміш антифризу і води у відношенні 1:1. Воно вважається оптимальним та запобігає замерзанню рідин за низьких температур.

Недостатня кількість антифризу може стати причиною перегріву двигуна.

Використовуйте рідину для склоомивача

Наступним кроком буде перевірка справності двірників та скребків щіток склоочисника. З часом гума на них зношується, тому щітки треба міняти кожні півроку.

Також треба слідкувати за рівнем рідини склоомивача, а також використовувати зимову рідину, яка не замерзає за низьких температур. Придбати її можна на будь-якій заправці.

Зимовий набір речей автомобіліста

Взимку краще тримати в багажнику речі, які допоможуть полегшити перебування авто на холоді. До прикладу, силіконовим мастилом можна змащувати силіконові ущільнювачі у дверях. Це допоможе уникнути примерзання дверей за низьких температур.

Також ніколи не будуть зайвими такі речі:

рідина для розморожування скла;

лопата та трос;

скребок для скла;

рукавиці;

стартові дроти;

запасне колесо.

Проведіть повну діагностику автомобіля

Експерти радять проводити повну діагностику авто на станції один раз у півроку. Це дозволить швидко усунути будь-які проблеми у роботі автомобіля.