З 11 квітня запрацював тимчасовий міст у Романівці, який з’єднує Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Він також опублікував відео переїзду, який збудували біля зруйнованого основного мосту. За словами Тимошенка, збудувати переправу вдалося за п’ять днів цілодобової роботи. До процесу було залучено понад 50 осіб та 40 одиниць важкої будівельної техніки – бульдозери, екскаватори, грейдери, навантажувачі та котки.

– Тепер доставляння гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до звільнених від російської окупації міст робитимемо швидше, – додав Кирило Тимошенко.

Нова переправа 245 м завдовжки і 9 м завширшки. Для будівництва використовувалося понад 9 тис. тонн насипних матеріалів.

З 11 квітня у Києві також стала доступною ще одна переправа для водіїв – Південний міст. Раніше його закрили, надавши доступ лише для громадського та спецтранспорту.

Нагадаємо, що на дороги України поступово повертають знаки та вказівники. Їх зняли на початку повномасштабного вторгнення Росії з 24 лютого, щоб дезорієнтувати ворога. Також це було необхідно у рамках підготовки всіх міст України до оборони на тлі воєнного стану.

Також поступово прибиратимуть і непотрібні блокпости, які лише уповільнюють швидкість пересування водіїв. Однак у разі потреби ці точки оперативно розгортатимуться.