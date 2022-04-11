C 11 апреля заработал временный мост в Романовке, который соединяет Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он также опубликовал видео переезда, который построили возле разрушенного основного моста. По словам Тимошенко, построить переправу удалось за пять дней круглосуточной работы. В процессе было задействовано более 50 человек и 40 единиц тяжелой строительной техники — бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, погрузчики и катки.

— Теперь доставку гуманитарной помощи и строительных материалов к освобожденным от российской оккупации городам будем делать быстрее, — добавил Кирилл Тимошенко.

Новая переправа 245 м в длину и 9 м в ширину. Для постройки использовалось более 9 тыс. тонн насыпных материалов.

С 11 апреля в Киеве также стала доступной еще одна переправа для водителей — Южный мост. Раньше его закрыли, предоставив доступ только для общественного и спецтранспорта.

Напомним, что на дороги Украины постепенно возвращают знаки и указатели. Их сняли в начале полномасштабного вторжения России с 24 февраля, чтобы дезориентировать врага. Также это было необходимо в рамках подготовки всех городов Украины к обороне на фоне военного положения.

Также постепенно будут убирать и ненужные блокпосты, которые лишь замедляют скорость передвижения водителей. Однако в случае необходимости, эти точки будут оперативно разворачиваться.