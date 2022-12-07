З середини грудня в Україні можна буде перереєструвати автомобіль через програму Дія онлайн. Це дозволить відмовитися від походів до СЦ МВС і робить послугу максимально прозорою.

Так, йдеться про ухвалення постанови Кабміну №1019 від 10 вересня 2022 р.

Примітно, що скористатися послугою зможе лише фізична особа. Обмеження діють і на авто, за які потрібно платити податки.

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Так, через Дію можна буде перереєструвати легкові авто, мотоцикли та мопеди.

Процес відбувається дуже просто: власник транспорту подає заявку на перереєстрацію, після чого він та покупець підписують документ в електронному форматі. Після аналізу співробітниками МВС документ з’явиться в електронному форматі в учасників угоди у Дії. Після цього новий власник отримає нові документи на авто у СЦ та здасть старі номери.

Факти ICTV дізналися в автоексперта Станіслава Бучацького про всі нюанси, переваги та недоліки послуги перереєстрації авто у Дії.

Станіслав запевняє, що новинка частково спростить процес реєстрації.

– Найголовніше – це дасть право вибору: йти до сервісного центру та проходити процедуру класично, або зробити це у смартфоні. Основна зміна – це можливість укласти електронний договір купівлі-продажу, поля якого заповнюватимуться автоматично безпосередньо у мобільному додатку Дія, – заявив експерт.

Щоправда, і без недоліків не обійшлося – система не повністю автоматизована, та й терміни обслуговування будуть обмежені.

– Автомобіль все ж таки потрібно фізично показати фахівцям Експертної служби МВС та отримати електронний висновок. А саму заяву опрацьовуватимуть дистанційно працівники сервісних центрів у робочий час, тобто послуга не працюватиме миттєво та цілодобово, – додав аналітик.

Якщо дивитися на нову послугу з боку якості та прозорості послуг, то тут є однозначно плюси. Так, зменшаться черги у СЦ МВС – це також зменшить корупційні маніпуляції. Сама процедура стане прозорішою – договір буде складено у Дії, і сама оплата також пройде в режимі онлайн.

– Фізично контактувати з працівниками потрібно буде лише при видачі документів та номерних знаків, і то позачергово, – додав Станіслав.

Як уже раніше говорилося, послуга буде доступна лише для фізичних осіб – бізнесу доведеться продавати транспорт за участю СЦ МВС. Експерт упевнений, що дозволити перереєструвати авто у Дії потрібно і юридичним особам.

– За інформацією Інституту досліджень авторинку, з початку 2022 року понад 31% угод купівлі-продажу транспортних засобів укладав бізнес. Тому така сама процедура має бути введена і для юридичних осіб, – запевняє Станіслав.

Щоб покращити сервіс, можна також додати можливість сплатити податок за продаж авто – це дозволить перереєструвати не тільки легковики, а й інші категорії транспорту.

Втім, багато водіїв досі чекають на ще одну послугу – розмитнення авто у Дії. У цій ідеї є свої плюси та мінуси, про які експерт із практичного застосування митного законодавства Левко Прокіпчук розповів ексклюзивно Фактам ICTV.