На фоне войны украинцы продолжают завозить подержанные автомобили. Даже после отмены нулевой растаможки транспорта в Украине становится больше.

В начале лета власти решили рассмотреть идею растаможки авто через приложение Дія, и у такого решения есть свои плюсы и минусы.

Кто и как сможет растаможить авто через Дія

Законопроект №7468 гласит, что воспользоваться оформлением можно будет через Единый веб-портал государственных услуг — через Дія.

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Изменения будут касаться как новых авто, так и подержанных. Правда, с некоторыми ограничениями — транспорт должен соответствовать экологическим стандартам не ниже Евро 2. Обычно это автомобили выпуска после 1996 года.

Воспользоваться услугой смогут как юридические, так и физические лица. Последние смогут оформить автомобиль и по стандартной процедуре, если транспорт был выпущен более трех лет назад.

Преимущества и риски растаможки через Дія

Эксперт по практическому применению таможенного законодательства Левко Прокипчук рассказал о преимуществах и недостатках растаможки через Единый веб-портал государственных услуг.

К примеру, это будет эффективный способ борьбы с коррупцией.

— Больше всего коррупции в сфере импорта подержанных авто касалось таможенной стоимости. Ее устанавливали работники таможни — это и является наибольшим коррупционным риском. Идея растаможки в Дія состоит в том, чтобы этот человеческий фактор вообще исключить. Таможенная стоимость не будет влиять на начисление таможенных платежей, следовательно, и не будет смысла с кем-то о чем-то договариваться. Эта формула не может работать на постоянной основе, ведь противоречит нормам и требованиям таможенного законодательства ЕС, однако, как переходный вариант для борьбы с коррупцией, это неплохой вариант, — заявил Левко.

Среди недоработок в законе можно добавить отсутствие грузового транспорта — растаможка через Дія и новая формула просчета стоимости касается только легковушек.

— Очевидно, идентичные проблемы существуют и в импорте других категорий транспорта. Есть некоторые отличия в возможностях идентификации таких авто по ВИН-коду, и формула должна быть несколько иной, но смысл автоматизировать их импорт также велик. Особенно сейчас, когда такой транспорт потребуется для восстановления Украины. Нужно ли их оформлять через Дія — вопрос дискуссионный, потому что все же подавляющее большинство такой техники возят юридические лица, для которых вопрос упрощения декларирования не является таким острым, как для физических. Однако однозначно следует изменять правила налогообложения, в частности пересмотра коэффициента акциза на грузовые авто (п.215.3.5 НКУ), — добавил эксперт.

Новая формула растаможки авто по законопроекту №7466 подразумевает выгодную растаможку авто возрастом до 5 лет. Однако ввозить более старые модели будет практически невыгодно. По словам Прокипчука, новая формула все же лучше, чем действующая.

— Относительно предлагаемой формулы — она лучше, чем действующие ставки образца 2018 года, однако недостаточна для того, чтобы восстановить эту сферу экономики. Покупательная способность украинцев снизилась, меняется курс валют, все это оказывает негативное влияние. Лучше установить меньшие налоги и получать средства в бюджет за счет количества, чем оставить их высокими и не получать вообще ничего, потому что импорта не будет, — добавил эксперт по практическому применению таможенного законодательства.

По какой формуле будет рассчитываться растаможка

Платежи, предлагаемые новой системой, составляют:

Пошлина = 0

НДС = Ставка*3,5*20%

Акциз = Ставка/2

Налоги будут начислять по ставке, которая рассчитывается по формуле:

Ставка = Коэффициент возраста* объем двигателя в куб. см. * Коэффициент типа двигателя * Коэффициент эксклюзивности.

В 2022 году предлагают следующие размеры ставок:

0 лет — 2,2; 1 год — 1,9; 2 года — 1,65; 3 года — 1,55; 4 года — 1,45; 5 лет — 1,35; 6 лет — 1; 7 лет — 0,9; 8 лет — 0,85; 9 лет — 0,8; 10 лет — 0,75; 11 лет — 0,7; 12 лет — 0,7; 13 лет — 0,7; 14 лет — 0,7; 15 лет — 0,7; свыше 15 лет – 0,7.

Коэффициент типа двигателя зависит от топлива:

Бензин/газ — 1

Дизель — 1,2

Гибрид — 0,5

Электро — 0

Дополнительный, но не всегда используемый параметр — коэффициент эксклюзивности. Он будет учитываться в случае, когда автомобилю меньше 5 лет, а его стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной платы. На сегодня это около $85 тыс.

Сколько придется платить за растаможку

Чтобы оценить изменения, нужно посчитать стоимость растаможки различного транспорта, и сравнить итоги.

К примеру, для культового Volkswagen Passat 2007 года на дизельном двигателе объемом 1,9 л и стоимостью в €3 040 по новой формуле придется заплатить за растаможку €1 915. Это 63% от общей суммы транспорта. Не самое выгодное предложение.

Иначе дело обстоит со сравнительно новым транспортом. К примеру, если взять презентабельный Audi A4 2017 года на дизельном 1,6 двигателе за €14 700, то за растаможку придется заплатить всего €3 110, что составляет 22% от стоимости транспорта.