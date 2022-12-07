Со средины декабря в Украине можно будет перерегистрировать автомобиль через приложение Дія онлайн. Это позволит отказаться от походов в СЦ МВД, и делает услугу максимально прозрачной.

Так, речь идет о принятии постановления Кабмина №1019 от 10 сентября 2022 р.

Примечательно, что воспользоваться услугой смогжет только физическое лицо. Ограничения действуют и на авто, за которые нужно платить налоги.

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Так, через Дію можно будет перерегистрировать легковые авто, мотоциклы и мопеды.

Процесс происходит очень просто: владелец транспорта подает заявку на перерегистрацию, после чего он и покупатель подписывают документ в электронном формате. После анализа сотрудниками МВД, документ появится в электронном формате у участников сделки в Дія. После этого новый владелец получит новые документы на авто в СЦ и сдаст старые номера.

Факты ICTV узнали у автоэксперта Станислава Бучацкого обо всех нюансах, преимуществах и недостатках услуги перерегистрации авто в Дія.

Так, Станислав уверяет, что новинка частично упростит процесс регистрации.

— Самое главное – это даст право выбора: идти в сервисный центр и проходить процедуру классически, или сделать это в смартфоне. Основное изменение – это возможность заключить электронный договор купли-продажи, поля которого будут заполняться автоматически, непосредственно в мобильном приложении Дія, — заявил эксперт.

Правда, и без недостатков не обошлось — система не полностью автоматизирована, да и сроки обслуживания будут ограничены.

— Автомобиль все же нужно физически показать специалистам Экспертной службы МВД и получить электронный вывод. А само заявление будут прорабатывать дистанционно работники сервисных центров в рабочее время, то есть услуга не будет работать мгновенно и круглосуточно, — добавил аналитик.

Если смотреть на новую услугу со стороны качества и прозрачности услуг, то здесь однозначно есть плюсы. Так, уменьшатся очереди в СЦ МВД — это также уменьшит коррупционные манипуляции. Сама процедура станет более прозрачной — договор будет составлен в Дія, и сама оплата также пройдет в режиме онлайн.

— Физически контактировать с работниками нужно будет только при выдаче документов и номерных знаков, и то вне очереди, — добавил Станислав.

Как уже ранее говорилось, услуга будет доступна только для физических лиц — бизнесу придется продавать транспорт с участием СЦ МВД. Эксперт уверен, что разрешить перерегистрировать авто в Дія нужно и юридическим лицам.

— По информации Института исследований авторынка, с начала 2022 года более 31% сделок купли-продажи транспортных средств заключал бизнес. Поэтому, такая же процедура должна быть введена и для юридических лиц, — уверяет Станислав

Чтобы улучшить сервис, можно также добавить возможность уплатить налог за продажу авто — это позволит перерегистрировать не только легковики, но и другие категории транспорта.

Впрочем, многие водители до сих пор ждут еще одной услуги — растаможка авто в Дія. В этой идее есть свои плюсы и минусы, о которых эксперт по практическому применению таможенного законодательства Левко Прокипчук рассказал эксклюзивно Фактам ICTV.