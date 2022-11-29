Осінь вже позаду – час підбивати автомобільні підсумки. Традиційно, транспорт українського та радянсько-російського виробництва виявився найдешевшим за останні три місяці.

Такого висновку дійшли експерти з Аналітики дослідження авторинку.

Так, найдешевшим виявився Запорожець – ЗАЗ-968. За нього просять на ринку близько $350, а середній вік транспорту дорівнює 35,3 року.

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Друге місце за Москвичем 2140 – за цей транспорт в Україні просять $400 із середнім віком майже 40 років. Трійку лідерів замикає Москвич-412 із тими самими $400.

Четверте місце за ІЖ 2125 Комбі – транспорт продають за $475 із середнім віком у 36,3 року. П’ятірку лідерів замикає ВАЗ 2101 — $550 із середнім віком у рекордні 42,3 року.

Примітно, що найдешевші автомобілі в Україні мають вік понад 30 років. І хоча вживані авто з ЄС та США поступово витісняють транспорт радянсько-російського виробництва, це відбувається не найшвидшими темпами.

Втім, жоден з авто у списку не потрапить у топ найнадійніших авто 2022 року. Рейтинг ґрунтувався на досвіді володіння автомобілями, які з’явилися в автосалонах лише цього року. Так надійними виявилися Toyota.