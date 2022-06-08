Сьогодні заправити автомобіль в Україні ще той квест. Можна простояти кілька годин у черзі, а в результаті не купити бензин. При чому, така ситуація не лише у великих містах, а по усій Україні.

Передусім, це спричинено дефіцитом палива, тому найбільші мережі АЗС змушені вводити ліміти на купівлю бензину.

Які обмеження по купівлі бензину та скільки коштує газ, дизпаливо та бензин на різних АЗС – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Скільки коштує бензин, дизпаливо та газ

АЗС А-95 А-92 Дизельне паливо Газ ОККО 51 грн/л – 57 грн/л 42 грн/л WOG 52 грн/л – 58 грн/л 41,98 грн/л UPG 49 грн/л – 56 грн/л – КЛО 52 грн/л – 58 грн/л 42, 99 грн/л

ОККО

На цій АЗС відпускають лише по 10 л бензину в одні руки, крім того, на певних станціях можна заправити авто без талону.

На інтерактивній карті, опублікованій на офіційному сайті ОККО можна дізнатися, де розташовані заправки та які види палива на них є.

Згідно з опублікованими компанією даними, бензином А-95 на АЗС ОККО можна заправитися лише за талонами або паливними картками. Однак для їх покупки треба бути юрособою.

WOG

Мережа автозаправних станцій WOG обмежила продаж палива 10 л на день. Але відпускати літри будуть лише за наявності картки лояльності PRIDE. При цьому у WOG вирішили скасувати обмеження відпущення палива в каністри.

Переглянути найближчі заправки можна за посиланням або за допомогою програми Київ Цифровий – вкладка АЗС.

Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу за талонами, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.

КЛО

Аби купити бензин на цій АЗС необхідно придбати спеціальні талони номіналом від 100 до 150 л палива. Використати їх потрібно протягом 14 днів.

Крім того, на сайті компанії опублікований список заправок, які працюють.

БРСМ-Нафта

У БРСМ-Нафта можна придбати:

до 20 л – 95 EURO PLUS, 92 EURO та 95 Premium;

до 50 л – дизельного пального;

до 30 л – автогазу.

Чи є бензин та дизель на БРСМ-Нафта рекомендують дізнаватись вже на АЗК, адже, як пояснює пресслужба компанії, інформація на мапі дійсна на момент перегляду. Пальне, що є у наявності, може бути вичерпано за короткий проміжок часу.

Свої обмеження на продаж бензину запровадила й Укрнафта. Там можна заправити до 20 л на одну машину.

UPG

Заправити одне авто на цій АЗС можна один раз на добу.

За готівку, банківську картку, Скриньку, паливну картку (грошовий гаманець для юридичних осіб і ФОП) можна придбати:

40 л upg95;

40 л upgДП у легковий транспорт, і 100 л у великогабаритний.

Онлайн Скринькою, талонами, паливною карткою (літровий гаманець для юридичних осіб і ФОП) можна придбати:

40 л А-95;

40 л euroДП у легковий транспорт, і 100 л у великогабаритний.

На автогаз обмежень немає. Однак зовсім не продають пальне у каністри.