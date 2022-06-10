Талоны от ОККО — это удобный способ расчета за топливо по фиксированной цене, которая является неизменной с момента приобретения талона в течение всего определенного срока действия. Номинал остается привычным для клиентов — 10, 20 и 50 литров.

Как купить талоны на бензин на заправке ОККО — узнавали Факты ICTV.

Кто может приобрести талоны

На заправках ОККО продают бензин и ДТ с ограничениями.

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Всего на ОККО отпускают лишь по 10 л бензина в одни руки, кроме того, на некоторых станциях можно заправить авто без талона. Тем не менее, это скорее исключение, на большинстве АЗС без талона бензин вы не получите.

Интересно, что топливные талоны могут приобрести только юридические лица после заключения договора.

Другие же клиенты могут пользоваться картой Fishka через мобильное приложение. При наличии Fishka у водителя лимит на покупку топлива увеличивается. Например, с приложением Fishka вам отпустят от 10 л до 30 л, без приложения – всего пять л.

Посмотреть перечень всех работающих АЗС в городах Украины и какие ограничения на них действуют можно на карте ОККО и в чат-боте.

Как купить топливные талоны на ОККО

В отличие от топливной карты, талоны можно пополнять, либо использовать для одноразового пользования.

Топливные талоны позволяют полностью контролировать ваши расход. Кроме того, их использование значительно упрощает процедуру отчетности для финансовых отделов организаций.

Личный кабинет ОККО-онлайн предоставляет возможность купить талоны нового образца просто с помощью банковской карты, управлять, контролировать и получать отчетность по использованных и неиспользованных талонах.

Кроме того, личный кабинет дает воспользоваться гибким функционалом топливного талона со сменным номиналом. Он может колебаться от 2 до 300 литров. Преимущество таких талонов — в возможности использования печатного или же с предъявленного талона с мобильного телефона.

Прежде всего, купить талоны могут только юридические лица после заключения договора присоединения.

Чтобы его заключить необходимо обратиться к одному из представительств АЗС ОККО и сообщить менеджеру о желании приобрести талоны. Или вы можете зайти на сайт ОККО и в режиме онлайн заключить единый рамочный договор.

Важно, что сейчас АЗС ОККО не заключает новые договоры на продажу топливных талонов. Как объясняет сама компания, это вызвано дефицитом топлива.