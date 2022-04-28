Остаточна ціна авто з Європи може сильно відрізнятися від заявленої, незважаючи на те, що для українців вони обійдуться майже вдвічі дешевше за довоєнні ціни. Варто врахувати витрати на оформлення експортних документів.

На підсумкову суму автівок із Європи впливають комплектація, пробіг, загальний стан машини. Слід враховувати витрати на доставку, митне оформлення, сертифікацію, пенсійний збір тощо.

– Якщо говорити суто про вартість розмитнення, ці платежі зараз дорівнюють “нулю”. Проте скасування митних платежів не означає скасування формальностей. Вони залишаються і необхідно їх дотримуватись, – сказав у коментарі UBR.ua голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Він зазначає, що до заявленої ціни авто краще ще додати $1 000.

Купуючи машину в Європі, спочатку потрібно зняти її з обліку, отримати тимчасові номери і оформити страховку. Далі – заповнити експортну декларацію, після чого український брокер подає попередню митну декларацію. Вже потім оформити остаточну декларацію та отримати підтвердження від митниці.

Наступний етап – сертифікація, отримання сертифіката відповідності, постановка автомобіля на облік, проходження експертного огляду, отримання номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію.

Також слід враховувати той факт, що наразі чоловікам не можна виїжджати за межі України, а це означає – витрати на доставку автомобіля (харчування, проживання, заправка).

Таким чином, до вартості автомобіля доведеться додати щонайменше $500 – якщо завозити його самостійно і до $1 500 – за допомогою посередників.

Раніше ми писали, що в Україні хочуть скасувати нульове розмитнення авто. Нагадаємо, наприкінці квітня з’явився проект закону, який може скасувати дію закону щодо запровадження пільгової системи розмитнення ввезеного транспорту.

Це пов’язано з тим, що на кордоні України утворилися величезні пробки, які заважають гуманітарній допомозі.