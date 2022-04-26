Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм закликав людей, які ввозять авто в Україну, не створювати черги на кордонах, оскільки це створює проблеми для волонтерів, які везуть гуманітарну допомогу.

Мустафа зазначив, що ініціатива про безперешкодне ввезення машин без мита була спрямована на те, щоб допомогти армії, медикам та ввезенню гуманітарної допомоги, проте ситуація пішла трохи не так, як очікувалося.

– Черги наразі влаштовують на кордонах через те, що ввозять автомобілі для власного користування, а не для ЗСУ і зазвичай це дорогі авто. З іншого боку – це закон, якому ми не можемо перешкоджати. Все, що ми можемо – допомогти волонтерам швидше провозити гуманітарку, – зазначив Найєм.

Заступник міністра інфраструктури додав, що Державна прикордонна служба та адміністрація вийшла до них із пропозицією розділити пункти пропуска. Тому він висловив прохання до всіх, хто ввозить автомобілі для власного користування – розділитись та їхати на створені пункти пропуску.

– Ми дуже просимо всіх. Ми пішли на зустріч усім волонтерам, щоб було дешевше та простіше провести гуманітарну допомогу. Якщо це не вона, то не їдьте на всі пункти пропуску, їдьте на ті, що ми зробили спеціально, – зазначив Найєм.

Він також додав, що якщо ви ввозите авто для ЗСУ чи для лікарень, то є спеціальні листи, які видаються адміністраціями. Такі машини пропускатимуться як гуманітарна допомога.

Фото: Мустафа Найєм