Итоговая цена авто из Европы может сильно отличаться от заявленной, несмотря на то, что для украинцев они обойдутся почти вдвое дешевле довоенных цен. Стоит учесть затраты на оформление экспортных документов.

На итоговую сумму авто из Европы влияют комплектация, пробег, общее состояние машины. Следует учесть расходы на доставку, таможенное оформление, сертификацию, пенсионный сбор и другое.

— Если говорить сугубо про стоимость растаможки, эти платежи сейчас равны “нулю”. Тем не менее отмена таможенных платежей не означает отмену формальностей. Они остаются и необходимо их придерживаться, — сказал в комментарии UBR.ua глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Он отмечает, что к заявленной цене авто лучше еще прибавить $1 000.

Покупая машину в Европе, изначально нужно ее снять с учета, получить временные номера и оформить страховку. Далее — заполнить экспортную декларацию, после чего украинский брокер подает предварительную таможенную декларацию. Уже потом оформить окончательную декларацию и получить подтверждение от таможни.

Следующий этап — сертификации, получение сертификата соответствия, постановка автомобиля на учет, прохождение экспертного осмотра, получение номерных знаков и свидетельства о регистрации.

Также следует учитывать тот факт, что сейчас мужчинам нельзя выезжать за пределы Украины, а это значит — расходы на доставку автомобиля (питание, проживание, заправка).

Таким образом, к стоимости автомобиля придется добавить минимум $500— если завозить его самостоятельно и до $1 500 – с помощью посредников.

Ранее мы писали, что в Украине хотят отменить нулевую растаможку авто. Напомним, в конце апреля появился проект закона, который может отменить действие закона о введении льготной системы растаможивания ввезенного транспорта.

Это связано с тем, что на границе Украины образовались огромные пробки, которые сильно мешают гуманитарной помощи.