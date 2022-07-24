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Обслуговування, як у Формули-1: Ілон Маск обіцяє покращити ремонт Tesla

24 Липня 2022, 22:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Unsplash

Глава Tesla Ілон Маск заявив, що електрокари компанії будуть обслуговуватись надшвидко. Так, на СТО компанії співробітники працюватимуть так само швидко, як члени команди Формули-1 під час піт-стопу.

Про це заявив глава Tesla у Twitter, пообіцявши глобальні зміни в обслуговуванні автомобілів.

– Радий працювати з Tesla Service, щоб якнайчастіше надавати послуги прямо під час звернення! Швидкість обслуговування Tesla буде як у піт-бригад Формули-1! – Заявив Ілон.

Однак, гучні слова Маска вміло приховують нестачу компанії – останніми роками кількість власників Tesla все частіше звертаються до послуг СТО у перший місяць експлуатації. Один із користувачів мережі навів статистику, яка може зіпсувати репутацію корпорації.

– Ілоне, моє опитування показує, що у 2018 році 43% Tesla потребували ремонту в перші 30 днів, а в 2022 році – 69%, – заявив користувач Twitter.

Мільярдеру натякнули, що варто покращити якість збирання на заводах, а не покращувати роботу СТО. Маск не просто випускає автомобілі низької якості, але й активно вимагає коштів за їхній ремонт, який розхвалює у соцмережі.

Це вже не перший випадок, коли Маск приймає далеко не очевидне рішення – в липні стало відомо, що власникам Tesla пропонуватимуть брелоки для авто за $175. Аксесуар не потрібен для розблокування електрокара та його запуску, але він чудово виглядає у зв’язці з ключами для будинку гаража.

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