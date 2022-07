Глава Tesla Ілон Маск заявив, що електрокари компанії будуть обслуговуватись надшвидко. Так, на СТО компанії співробітники працюватимуть так само швидко, як члени команди Формули-1 під час піт-стопу.

Про це заявив глава Tesla у Twitter, пообіцявши глобальні зміни в обслуговуванні автомобілів.

Excited to work with Tesla Service to enable same-hour service as often as possible! Applying Formula 1 pit crew techniques to Teslas.

Зараз дивляться

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2022