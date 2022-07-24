Глава Tesla Илон Маск заявил, что электрокары компании будут обслуживаться сверхбыстро. Так, на СТО компании сотрудники будут работать также быстро, как члены команды Формулы-1 во время пит-стопа.

Об этом заявил глава Tesla в Twitter, пообещав глобальные изменения в обслуживании автомобилей.

— Рад работать с Tesla Service, чтобы как можно чаще предоставлять услуги прямо во время обращения! Скорость обслуживание Tesla будет как у пит-бригад Формулы-1! — заявил Илон.

Excited to work with Tesla Service to enable same-hour service as often as possible! Applying Formula 1 pit crew techniques to Teslas. Сейчас смотрят — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2022

Однако, громкие слова Маска умело скрывают недостаток компании — в последние годы количество владельцев Tesla все чаще обращаются к услугам СТО в первый месяц эксплуатации. Один из пользователей сети привел статистику, которая может испортить репутацию корпорации.

— Илон, мой опрос показывает, что в 2018 году 43% Tesla нуждались ремонта в первые 30 дней, а в 2022 году — 69%, — заявил пользователь Twitter.

Миллиардеру намекнули, что стоит улучшить качество сборки на заводах, а не улучшать работу СТО. Маск не просто выпускает автомобили низкого качества, но и активно требует средства за их ремонт, который расхваливает в соцсети.

Это уже не первый случай, когда Маск принимает далеко не самое очевидное решение — в июле стало известно, что владельцам Tesla будут предлагать брелки для авто за $175. Аксессуар не нужен для разблокировки электрокара и его запуска, но он отлично смотрится в связке с ключами для дома гаража.