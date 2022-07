Глава Tesla Илон Маск заявил, что электрокары компании будут обслуживаться сверхбыстро. Так, на СТО компании сотрудники будут работать также быстро, как члены команды Формулы-1 во время пит-стопа.

Об этом заявил глава Tesla в Twitter, пообещав глобальные изменения в обслуживании автомобилей.

Excited to work with Tesla Service to enable same-hour service as often as possible! Applying Formula 1 pit crew techniques to Teslas.

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2022