Гостаможслужба Украины раскрыла подробности процесса растаможки авто. Так, после вступления в силу закона о нулевой растаможке, больше не нужно уплачивать акцизный налог, пошлину и НДС, и после окончания военного положения не будет доплат со стороны водителей.

Так, эти платежи отменены для граждан, которые ввозят транспортные средства следующего типа:

авто и кузова для них;

полуприцепы и прицепы;

грузовые транспортные средства и машины, которые используются для перевозки 10 или более пассажиров;

мотоциклы.

Однако сама процедура осталась без изменений.

— Порядок оформления авто остается таким, каким он был до принятия соответствующих упрощений. Однако плата за выполнение таможенных формальностей вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, с заинтересованных лиц не взимается, — заявили в Гостаможслужбе.

Исключения действуют на транспорт, ввезенный из России и Беларуси — в таких случаях нулевая растаможка не работает. Это касается и авто с временно оккупированных территорий.

В Гостаможслужбе заверили, что после окончания военного времени никаких доплат со стороны водителей не предусмотрено. Новый закон позволил существенно сэкономить тем, кто хочет ввезти подержанный автомобиль на территорию Украины в это нелегкое для страны время.