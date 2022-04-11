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Авто

Нулевая растаможка авто в условиях войны: в Гостаможслужбе рассказали о нюансах

11 апреля 2022, 16:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ключи от авто
Источник: Depositphotos

Гостаможслужба Украины раскрыла подробности процесса растаможки авто. Так, после вступления в силу закона о нулевой растаможке, больше не нужно уплачивать акцизный налог, пошлину и НДС, и после окончания военного положения не будет доплат со стороны водителей.

Так, эти платежи отменены для граждан, которые ввозят транспортные средства следующего типа:

  • авто и кузова для них;
  • полуприцепы и прицепы; 
  • грузовые транспортные средства и машины, которые используются для перевозки 10 или более пассажиров;
  • мотоциклы.

Держмитслужба

Однако сама процедура осталась без изменений.

— Порядок оформления авто остается таким, каким он был до принятия соответствующих упрощений. Однако плата за выполнение таможенных формальностей вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, с заинтересованных лиц не взимается, — заявили в Гостаможслужбе.

Исключения действуют на транспорт, ввезенный из России и Беларуси — в таких случаях нулевая растаможка не работает. Это касается и авто с временно оккупированных территорий.

В Гостаможслужбе заверили, что после окончания военного времени никаких доплат со стороны водителей не предусмотрено. Новый закон позволил существенно сэкономить тем, кто хочет ввезти подержанный автомобиль на территорию Украины в это нелегкое для страны время.

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Источник
Державна митна служба
Теги
Импорт авто , авто з європи , Авто з іноземною реєстрацією , Автомобилисты , розмитнення
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