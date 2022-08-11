Нові правила щодо українського посвідчення водія у ЄС: що змінилося для біженців

У Євросоюзі запрацювали оновлені правила використання українських водійських посвідчень. Зміни стосуються осіб, які отримали тимчасовий або належний захист у країнах ЄС.

Регламент користування українськими національними посвідченнями водія у країнах ЄС набув чинності ще наприкінці липня.

Відтепер можна використовувати українські водійські права в ЄС протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише упродовж 6 місяців.

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Крім того, якщо ви маєте українські водійські права старого зразка (оформлені кирилицею та без терміну дії), не потрібен додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія.

Їздити з українським посвідченням водія можна навіть після закінчення терміну його дії у 2022 році (актуально для посвідчень, виданих вперше з терміном дії 2 роки).

Але! Якщо термін дії посвідчення водія закінчився до початку 2022 року, його треба обміняти. Це пов’язано з тим, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну водій мав час подбати про свої документи.

Якщо ви втратили українське посвідчення водія, то отримати тимчасове зразка ЄС можна без складання іспитів. Щоправда, доведеться підтвердити дійсність отриманого в Україні права на керування, а також довести свою придатність сідати за кермо.

Оновлені правила діятимуть у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швеція, Чехія.