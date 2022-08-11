Новые правила по украинским удостоверениям водителя в ЕС: что изменилось для беженцев

В Евросоюзе заработали обновленные правила использования украинских водительских удостоверений. Изменения касаются лиц, получивших временную или надлежащую защиту в странах ЕС.

Регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС вступил в силу еще в конце июля.

Теперь можно использовать украинские водительские права в ЕС в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев.

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Кроме того, если у вас есть украинские водительские права старого образца (оформлены кириллицей и без срока действия), не требуется дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение.

Ездить с украинским водительским удостоверением можно даже после окончания срока его действия в 2022 году (актуально для удостоверений, выданных впервые со сроком действия 2 года).

Но! Если срок действия водительского удостоверения закончился до начала 2022 года, его нужно обменять. Это связано с тем, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у водителя было время позаботиться о своих документах.

Если вы потеряли украинское водительское удостоверение, то получить временное образца ЕС можно без сдачи экзаменов. Правда, придется подтвердить действительность полученного в Украине права на управление, а также доказать свою пригодность садиться за руль.

Обновленные правила будут действовать в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Чехия.