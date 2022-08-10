На тлі війни українці продовжують завозити старі автомобілі. Навіть після скасування нульового розмитнення транспорту в Україні стає більше.

На початку літа влада вирішила розглянути ідею розмитнення авто через програму Дія, і у такого рішення є свої плюси та мінуси.

Хто і як зможе розмитнити авто через Дія

У законопроєкті №7468 йдеться, що скористатися оформленням можна буде через Єдиний вебпортал державних послуг – через Дія.

Зараз дивляться

Зміни стосуватимуться як нових авто, так і вживаних. Щоправда, з деякими обмеженнями – транспорт повинен відповідати екологічним стандартам не нижче за Євро 2. Зазвичай це автомобілі випуску після 1996 року.

Скористатися послугою зможуть юридичні та фізичні особи. Останні зможуть оформити автомобіль і за стандартною процедурою, якщо транспорт було випущено понад три роки тому.

Переваги та ризики розмитнення через Дія

Експерт із практичного застосування митного законодавства Левко Прокіпчук розповів про переваги та недоліки розмитнення через Єдиний вебпортал державних послуг.

Наприклад, це буде ефективним способом боротьби з корупцією.

– Найбільше корупції у сфері імпорту вживаних авто стосувалося митної вартості. Її встановлювали працівники митниці – це є найбільшим корупційним ризиком. Ідея розмитнення в Дія полягає у тому, щоб цей людський фактор взагалі виключити. Митна вартість не впливатиме на нарахування митних платежів, отже, і не буде сенсу з кимось про щось домовлятися. Ця формула не може працювати на постійній основі, адже суперечить нормам та вимогам митного законодавства ЄС, однак як перехідний варіант для боротьби з корупцією це непоганий варіант, – заявив Левко.

Серед недоробок у законі можна додати відсутність вантажного транспорту – розмитнення через Дія та нова формула прорахунку вартості стосується лише легковиків.

– Очевидно, ідентичні проблеми існують і в імпорті інших категорій транспорту. Є деякі відмінності в можливостях ідентифікації таких авто за ВІН-кодом, і формула має бути дещо іншою, але сенс автоматизувати їхній імпорт також великий. Особливо зараз, коли такий транспорт буде потрібний для відновлення України. Чи потрібно їх оформлювати через Дія – питання дискусійне, тому що все ж таки переважну більшість такої техніки возять юридичні особи, для яких питання спрощення декларування не є таким гострим, як для фізичних. Однак однозначно слід змінювати правила оподаткування, зокрема перегляд коефіцієнта акцизу на вантажні авто (п.215.3.5 ПКУ), – додав експерт.

Нова формула розмитнення авто за законопроєкт №7466 передбачає вигідне розмитнення авто віком до 5 років. Однак ввозити старіші моделі практично невигідно. За словами Прокіпчука, нова формула все ж таки краща, ніж чинна.

– Щодо запропонованої формули – вона краща, ніж чинні ставки зразка 2018 року, проте недостатня для того, щоб відновити цю сферу економіки. Купівельна спроможність українців знизилася, змінюється курс валют, все це негативно впливає. Краще встановити менші податки та отримувати кошти до бюджету за рахунок кількості, ніж залишити їх високими та не отримувати взагалі нічого, бо імпорту не буде, – додав експерт із практичного застосування митного законодавства.

За якою формулою розраховуватиметься розмитнення

Платежі, пропоновані новою системою, становлять:

Мито = 0

ПДВ = Ставка * 3,5 * 20%

Акциз = Ставка/2

Податки нараховуватимуть за ставкою, яка розраховується за формулою:

Ставка = Коефіцієнт віку* обсяг двигуна куб. див. * Коефіцієнт типу двигуна * Коефіцієнт ексклюзивності.

У 2022 році пропонують такі розміри ставок:

0 років – 2,2; 1 рік – 1,9; 2 роки – 1,65; 3 роки – 1,55; 4 роки – 1,45; 5 років – 1,35; 6 років – 1; 7 років – 0,9; 8 років – 0,85; 9 років – 0,8; 10 років – 0,75; 11 років – 0,7; 12 років – 0,7; 13 років – 0,7; 14 років – 0,7; 15 років – 0,7; понад 15 років – 0,7.

Коефіцієнт типу двигуна залежить від пального:

Бензин/газ – 1

Дизель – 1,2

Гібрид – 0,5

Електро – 0

Додатковий параметр, але не завжди використовується – коефіцієнт ексклюзивності. Він враховуватиметься у випадку, коли автомобілю менше ніж 5 років, а його вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Сьогодні це близько $85 тис.

Скільки доведеться платити за розмитнення

Щоб оцінити зміни, потрібно порахувати вартість розмитнення різного транспорту і порівняти підсумки.

Наприклад, для культового Volkswagen Passat 2007 року на дизельному двигуні об’ємом 1,9 л і вартістю €3 040 за новою формулою доведеться заплатити за розмитнення €1 915. Це 63% від загальної суми транспорту. Не найвигідніша пропозиція.

Інша справа з порівняно новим транспортом. Наприклад, якщо взяти презентабельний Audi A4 2017 року на дизельному 1,6 л двигуні за €14 700, то за розмитнення доведеться заплатити всього €3 110, що становить 22% вартості транспорту.