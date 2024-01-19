Дешевий кросовер компанії Tesla став найпопулярнішим у Європі у 2023 році. Так, електрокар Model Y обійшов легендарний Dacia Sandero, який приваблює низькою ціною.

Як Tesla Model Y став найпопулярнішим автомобілем у ЄС у 2023 році

Відомо, що боротьба між Model Y та Dacia Sandero на європейському ринку тривала аж до кінця 2023 року. Однак автомобіль Tesla зміг випередити суперника з ДВЗ.

Експерти з Carscoops повідомляють, що за минулий рік Tesla продала 254 822 Model Y, а Dacia – 235 893 Sandero. Примітно, що обидві моделі стали популярнішими, ніж у 2022 році.

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Трійку лідерів замикає Volkswagen T-Roc – їх купили 206 438 разів. Варто зазначити, що автомобіль Tesla – єдиний електрокар, який потрапив до двадцятки найпопулярніших авто в ЄС у 2023 році.

Решта авто мають ДВЗ або щонайменше гібридну установку. Model Y також стала першим в історії електрокаром, який очолив рейтинг продажу авто в Європі протягом усього року.

Утім, не всі електрокари Ілона Маска зможуть потрапити до Європи офіційно. Раніше стало відомо, чому Tesla Cybertruck тимчасово не продаватимуть у ЄС. Усе через те, що транспорту вкрай важко відповідати вимогам безпеки через форму електрокара.