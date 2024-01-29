Новые автомобили в Европе оснастят черными ящиками. Так транспорт будет сохранять данные о происшествиях, которые происходили за время эксплуатации.

В новых авто в ЕС пявятся черные ящики: что известно

Все дело в новом требовании от Евросоюза — уже с июня 2024 в авто должа быть стандартная функция регистрации данных о событиях (Event Data Recorder).

Изменения коснутся легковых авто, в которых, кроме водительского сидения, есть места для 8 пассажиров. Это касается коммерческих авто класса пикап и фургонов массой до 3 500 кг.

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Новое устройство поможет правоохранительным огранами понять, что именно произошло во время ДТП. Так, аналог черного ящика будет записывать важные данные — 5 секунд до столкновения и 0,3 секунды после удара.

Речь идет о скорости, торможении, положении и наклоне авто на дороге, а также работе встроенных систем помощи водителю.

Система Event Data Recorder должна хранить эти данные в защищенном виде, а также анализировать оборудование, которое в нем установлено. Ожидается, что отключить систему не получится — она будет автоматически срабатывать во время активации подушек безопасности.

Напомним, что Tesla стала самым популярным авто в ЕС в 2023 году. Речь идет о кроссовере Model Y — это первый в истории электрокар, который стал лидером по продажам на территории Европы.