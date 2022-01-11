В 2021 году украинцы приобрели рекордное количество легковых электромобилей. По данным Федерации автопрома Украины, всего было зарегистрировано 8 641 транспортных средств.

Это на 18,9% больше, чем в 2020 году. Особенно удачным оказался конец года, поскольку в декабре впервые показатель продаж превысил отметку в 900 электрокаров. Кроме этого, доля новых электрокаров выросла с 9,8 до 14,2%.

Самые популярные электромобили в Украине:

Nissan Leaf – 2 097 авто Tesla Model 3 – 827 Chevrolet Bolt – 762 Tesla Model S – 394 Renault Zoe – 354 Audi e-tron – 271 Volkswagen e-Golf – 233 Hyundai Kona – 216 Tesla Model X – 210 Tesla Model Y – 179

Всего в 2021 году на рынке было представлено 200 моделей от 58 брендов.

Все бренды, кроме Tesla и Kia, нарастили продажи. В частности, Audi увеличила продажи вдвое, что позволило ворваться в десятку лидеров.

Не смог удержаться в топ-10 Fiat, который занимал в прошлом году четвертое место, в этом же году занял 12 позицию.

Ранее мы писали, что в 2021 году украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных автомобилей.

За 12 месяцев жители Украины приобрели 517,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом — это на 46% больше, чем в 2020 году. Чаще покупали транспорт таких марок как Volkswagen, Ford и Renault.