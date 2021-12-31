Скручування пробігу – популярна афера серед тих, хто хоче продати свій автомобіль. Така махінація допоможе омолодити транспорт і зробити його новішим.

Експерти з компанії carVertical довели, що власники деяких моделей авто роблять це частіше за інших. Так, дані збиралися у 18 країнах, включаючи Україну, США та членів ЄС, заміряючи пробіг понад 700 тис. автомобілів.

Так, найчастіше скручують показники на автомобілях німецького виробництва. У списку також красуються японські та американські авто. Занижують пробіг в автомобілях від 2006 до 2015 року. Старіші моделі явно не варто омолоджувати через їхній вік, а нові часто на електроніці — обдурити систему машини не так просто.

Топ-10 автомобілів, на яких найчастіше скручують пробіг:

BMW M5 – 2006, 2012, 2013; BMW 7 Series – 2009, 2010, 2016; Subaru Outback – 2011, 2012, 2013; BMW 6 Series – 2012, 2013, 2015; Audi A8 – 2011, 2012, 2014; Volkswagen Phateon – 2008, 2011, 2012; BMW X5 – 2007, 2008, 2014; BMW 5 Series – 2007, 2010, 2011; Ford Mustang – 2014, 2015, 2016; Audi A7 – 2011, 2012, 2015.

Найчастіше змінюють пройдену дистанцію на одометрі в авто із дизельними двигунами. У них менша витрата, що дуже цінується на ринку уживаного транспорту.

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