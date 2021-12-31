Скручивание пробега — популярная афера среди тех, кто хочет продать свой автомобиль. Такая махинация поможет омолодить транспорт, и сделать его новее.

Эксперты из компании carVertical доказали, что владельцы некоторых моделей авто делают это чаще остальных. Так, данные собирались в 18 странах включая Украину, США и членов ЕС, замеряя пробег более 700 тыс. автомобилей.

Так, чаще всего скручивают показатели на автомобилях немецкого производства. В списке также красуются японские и американские авто. Занижают пробег в автомобилях от 2006 до 2015 года. Более старые модели явно не стоят омолаживать из-за их возраста, а новые зачастую на электронике — обмануть систему машины не так просто.

Топ-10 автомобилей, на которых чаще всего скручивают пробег:

BMW M5 — 2006, 2012, 2013; BMW 7 Series — 2009, 2010, 2016; Subaru Outback — 2011, 2012, 2013; BMW 6 Series — 2012, 2013, 2015; Audi A8 — 2011, 2012, 2014; Volkswagen Phateon — 2008, 2011, 2012; BMW X5 — 2007, 2008, 2014; BMW 5 Series — 2007, 2010, 2011; Ford Mustang — 2014, 2015, 2016; Audi A7 — 2011, 2012, 2015.

Чаче всего меняют пройденную дистанцию на одометре в авто с дизельными двигателями. У них меньше расход, что очень ценится на рынке подержанного транспорта.

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