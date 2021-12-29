З настанням зими в Україні почалися холоди. І якщо мінусова температура не є проблемою для людей, то неправильна експлуатація автомобіля може стати причиною ламання. Ожеледиця, сніг, і навіть холод. Кількість водіїв з кожним роком зростає, і багато новачків запитують — навіщо прогрівати двигун?

На це є вагомі причини, які рік у рік не змінюються. В основному, вся справа в товщині олійної плівки, що утворюється на поверхнях тертя. Чим менше “мастила” – тим швидше відбувається знос. Це відомо всім ще з уроків фізики у школі.

Рекомендується дати двигуну трохи попрацювати на холостому ходу, а вже потім стартувати. Варто визначити оптимальну температуру антифризу, олії та самого двигуна. Основний орієнтир – це оберти двигуна. Це найпростіший і надійніший спосіб дізнатися “ступінь прогрітості”.

За антифриз не варто турбуватися – всі сучасні автомобілі оснащені режимом підігріву. З моменту запуску двигуна кількість обертів спочатку підвищиться, а вже після підігріву рідини, що охолоджує, почне опускатися.

Рекомендується дочекатися, коли стрілка тахометра почне опускатися нижче 1000 оборотів на хвилину – антифриз вже нагріється до 30° С. Цього достатньо, щоб масло нагрілося до оптимальної температури — це забезпечить потрібну густоту плівки.

Щоб не замерзнути в самому авто, потрібно також прогрівати салон. Як це робити правильно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.