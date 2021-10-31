Ми купуємо авто, щоб не залежати від громадського транспорту та пересуватися комфортно. Останнє, напевно, грає чи не найважливішу роль. Тож навіть зимою, коли на вулиці йде сніг та морози, ми хочемо їздити в теплі.

Для того, щоб у салоні авто був комфортний для поїздок мікроклімат, треба вміти правильно його прогрівати. Багато виробників залишають інструкції, як вмикати опалювальну систему авто та як краще нею користуватися, але більшість автовласників не читають інструкції.

Тож ми розповімо кілька простих правил, як прогріти салон авто взимку.

1. Якщо ваше авто засипало снігом, перед тим, як відкривати дверцята, треба прочистити щілину між дверима та кузовом. Інакше до салону потрапить сніг, який може намочити сидіння та килимки.

2. Після того, як ви потрапили у салон авто, треба запустити двигун, увімкнути обігрівач та направити його на вітрове скло.

Взимку скло замерзає, чим погіршує видимість для водія. Не можна рушати з місця, якщо скло повністю не очищене від льоду, адже це може призвести до серйозних ДТП. Також не варто боятися того, що скло може тріснути від різниці температур, адже вітрове скло прогрівається поступово.

Щоб швидше очистити вітрове скло від льоду, можна використовувати спеціальні скребки та “незамерзайки”.

Якщо в салоні автомобіля у пічку вбудований електрообігрівач, не варто вмикати його на повну потужність.

3. Взимку в салоні авто на килимках завжди є вода, яка потрапляє всередину з нашого взуття. Тож коли ваше вітрове скло стало чистим, варто направити обігрівач з теплим повітрям вниз на килимки. Це не тільки зможе нагріти ваші кінцівки, а й висушить воду. Робити це треба для того, аби від мокрих килимків у теплому салоні не запотівали вікна.

4. Додаткове тепло у ваш салон може принести функція рециркуляції повітря, вона також пришвидшує прогрівання салону, вмикати її треба разом з пічкою. Коли повітря у салоні нагріється до оптимальної для вас температури, рециркуляцію можна вимкнути, тоді у салон буде потрапляти свіже повітря.

Також багато водіїв вважають за краще починати рух до того, як опалювальна система підніме температуру всередині автомобіля до комфортної. Це дозволяє значно економити паливо, а ще на ходу двигун нагрівається швидше, ніж на холостих обертах.

Користуючись такими простими правилами, ви зробите поїздку у своєму авто комфортною, навіть коли навколо люті морози.

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