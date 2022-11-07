У жовтні 2022 року українці завезли понад 15 тис. уживаних авто. Це на 4% менше, ніж на місяць раніше.

Втім, ринок авто не поспішає відновлюватися – у жовтні 2021 року в країну завезли майже вчетверо більше транспорту. Статистика за минулий місяць показала, що українці вважають за краще купувати легковики на вторинному ринку – нових авто із салону купили в 5 разів менше.

Так, найпопулярнішим автомобілем на вторинному ринку був французький Renault Megane – 945 авто. Невибагливість у ремонті та довговічність підкупила наших водіїв.

Зараз дивляться

Друге місце за легендарним Volkswagen Golf – 846 авто. На диво, німецький автопром поступився місцем французькому, але на це могла вплинути війна та платоспроможність українців.

Трійку лідерів замикає старший брат “гольфу” – Volkswagen Passat. На ньому свій вибір зупинили 697 водіїв.

На четверте місце залізли чеські Skoda Octavia – 571 реєстрація, а рейтинг на п’ятому місці закриває американець Ford Focus із результатом 403 авто.

Так, в Україну найчастіше завозять ті самі моделі, що й до війни.

Нагадаємо, що з середини грудня в Україні необов’язково отримувати пластиковий екземпляр прав водія. Тепер можна отримати лише електронний бланк та надавати його правоохоронним органам.