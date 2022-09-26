Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Українці зможуть обмінювати посвідчення водія у Польщі: куди звертатись та що мати при собі

26 Вересня 2022, 21:16
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Українці зможуть обмінювати посвідчення водія у Польщі: куди звертатись та що мати при собі
Джерело: Pixabay

Тепер українці зможуть здійснити обмін посвідчення водія у Варшаві.

Про це повідомила прес-служба МВС.

Куди звертатися

Зараз дивляться

Для того, щоб обміняти посвідчення українцям необхідно прийти до підрозділу Державної міграційної служби України, а саме до Державного підприємства “Документ”.

Що взяти із собою

При собі потрібно мати паспорт і код, а також старе посвідчення водія.

Зазначається, що процедура обміну триває протягом дня.

Також у МВС уточнили, що йдеться лише про обмін водійських прав, а не поновлення документа у разі втрати чи викрадення. Над цими процедурами також працюють.

Повідомляється, що таку послугу планують надавати в інших країнах.

Читайте також:
АвтоНові правила щодо українського посвідчення водія у ЄС: що змінилося для біженців

Джерело
МВС
Теги
Польша Посвідчення водія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь