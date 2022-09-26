Українці зможуть обмінювати посвідчення водія у Польщі: куди звертатись та що мати при собі

Тепер українці зможуть здійснити обмін посвідчення водія у Варшаві.
Про це повідомила прес-служба МВС.
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Для того, щоб обміняти посвідчення українцям необхідно прийти до підрозділу Державної міграційної служби України, а саме до Державного підприємства “Документ”.
Що взяти із собою
При собі потрібно мати паспорт і код, а також старе посвідчення водія.
Зазначається, що процедура обміну триває протягом дня.
Також у МВС уточнили, що йдеться лише про обмін водійських прав, а не поновлення документа у разі втрати чи викрадення. Над цими процедурами також працюють.
Повідомляється, що таку послугу планують надавати в інших країнах.