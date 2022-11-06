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Тепер і без пластикових документів: в Україні змінили процес отримання прав водія

6 Листопада 2022, 11:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тепер і без пластикових документів: в Україні змінили процес отримання прав водія
Джерело: Depositphotos

Українці зможуть реєструвати авто та оформлювати права без пластикових бланків. Про це повідомили у сервісному центрі МВС.

Так, зміни набудуть чинності вже 14 грудня завдяки змінам, ухваленим Кабінетом міністрів України.

Вже із середини грудня отримання пластикових прав та реєстрацію транспорту не буде обов’язковим.

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Водієві буде надано вибір:

  • в онлайн-режимі отримати лише електронні зразки документів;
  • оформлення із пластиковими бланками в сервісному центрі МВС.

Так, усі документи відображатимуться у Дія.

– Посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію ТЗ в Електронному кабінеті водія чи у додатку Дія не просто стає рівнозначним фізичним документам, а може повністю їх замінювати, – уточнив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

На тлі війни багато українців опинилися за кордоном на власних автомобілях. Щоб не нарватися на штраф через порушення закону, слід пам’ятати про особливості перебування у чужій країні. Тож чи потрібно реєструвати авто в Польщі на українських номерах — дізнайтесь на Фактах ICTV.

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Джерело
ГСЦ МВС України
Теги
Водійські права
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