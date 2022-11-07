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Немцы уступили французам: какие подержанные авто завозили украинцы в октябре 2022

7 ноября 2022, 14:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Штраф за червоні поворотники в авто
Источник: Pixabay

В октябре 2022 года украинцы завезли более 15 тыс. подержанных авто. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее.

Впрочем, рынок авто не спешит восстанавливаться — в октябре 2021 года в страну завезли почти в 4 раза больше транспорта. Статистика за прошлый месяц показала, что украинцы предпочитают покупать легковушки на вторичном рынке — новых авто из салона купили в 5 раз меньше.

Так, самым популярным автомобилем на вторичном рынке был французский Renault Megane — 945 авто. Неприхотливость в ремонте и долговечность подкупила наших водителей.

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Второе место за легендарным Volkswagen Golf — 846 авто. На удивление, немецкий автопром уступил место французскому, но на это могла повлиять война и платежеспособность украинцев.

Тройку лидеров замыкает старший брат “гольфа” — Volkswagen Passat. На нем свой выбор остановили 697 водителя.

На четвертое место забрались чешские Skoda Octavia – 571 регистраций, а рейтинг на пятом месте закрывает американец Ford Focus з результатом 403 авто.

Так, в Украину чаще всего завозят те самые модели, что и до войны. 

Напомним, что со средины декабря в Украине необязательно получать пластиковых экземпляр водительских прав. Теперь можно получить только электронный бланк и предоставлять его правоохранительным органам.

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Источник
Укравтопром
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