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Не тільки Tesla: які електрокари купують українці у 2022 році

12 Квітня 2022, 14:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Электрокар
Джерело: Depositphotos

В Україні за 2022 рік придбано 1,6 тис. електрокарів. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Частка нових авто із загальної кількості придбаного екологічно чистого транспорту становить 18%. Українці дедалі частіше купують саме нові електромобілі – роком раніше цей показник був на рівні 10%.

Найпопулярнішим електрокаром виявився компактний та бюджетний Nissan Leaf – 336 реєстрацій. Його часто використовують для таксі, а також для їзди в межах міста.

Друге місце за Tesla Model 3 – 133 авто. Цей люксовий автомобіль часто привозять із США, де транспорт Tesla дуже цінується.

Трійку лідерів замикає компактний Volkswagen E-golf – 78 реєстрацій. Німці активно увірвалися на ринок електричних авто – легендарна модель Golf дуже сподобалася фанатам бензинової версії.

Четверте місце за китайським Dongfeng M-NV – 73 автомобілі.

На п’ятому місці американський Chevrolet Bolt – з початку 2022 року українці зареєстрували 67 електрокарів цієї моделі. І хоча ця лінійка мала проблеми з безпекою через несправність акумуляторів, авто користується популярністю і в Україні.

Нагадаємо, що в перший місяць війни наші водії придбали 8,3 тис. легкових авто, ввезених з-за кордону. Найпопулярнішою моделлю виявилася Volkswagen Golf 484 реєстрації.

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Джерело
Укравтопром
Теги
авто з європи , Автомобілісти , електрокар
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