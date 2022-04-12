В Украине за 2022 год приобрели 1,6 тыс. электрокаров. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Доля новых авто из общего числа приобретенных экологически чистого транспорта составляет 18%. Украинцы все чаще покупают именно новые электромобили — годом ранее этот показатель был на уровне 10%.

Самым популярным электрокаром оказался компактный и бюджетный Nissan Leaf — 336 регистраций. Его часто используют для такси, а также для езды в переделах города.

Второе место за Tesla Model 3 — 133 авто. Этот люксовый автомобиль часто привозят из США, где транспорт от Tesla очень ценится.

Тройку лидеров замыкает компактный Volkswagen E-golf — 78 регистраций. Немцы активно ворвались на рынок электрических авто — легендарная модель Golf очень понравилась фанатам бензиновой версии.

Четвертое место за китайским Dongfeng M-NV – 73 автомобиля.

На пятом месте американский Chevrolet Bolt — с начала 2022 года украинцы зарегистрировали 67 электрокаров этой модели. И хотя у этой линейки были проблемы с безопасностью из-за неисправности аккумуляторов, авто пользуется популярностью и в Украине.

Напомним, что в первый месяц войны наши водители купили 8,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Самой популярной моделью оказалась Volkswagen Golf 484 регистрации.