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Не тільки штрафи: злісним порушникам ПДР та водіям-хамам вручатимуть повістки

24 Березня 2022, 15:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Водій
Джерело: Depositphotos

На період воєнного часу в Україні злісним порушникам правил дорожнього руху вручатимуть повістки. Про це заявив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

– Під час війни, на всіх неввічливих на блок-постах, порушників комендантської години та грубих порушників ПДР чекає спеціальний приз, – заявив Олексій.

Так, крім адміністративної відповідальності, водій отримає повістку в руки на проходження медкомісії з подальшим вступом до лав ЗСУ.

– Агресію та непокору у воєнний час треба спрямовувати на супротив ворогові! – додав Білошицький.

Для підтвердження своїх слів він виклав фотографії перших “переможців”, які отримали повістки.

Нагадаємо, що хоч і до деяких порушень правил дорожнього руху під час воєнного часу правоохоронні органи можуть поставитися лояльно, держава також йде назустріч тим, хто хоче допомагати, але не має на це дозволу. Наприклад, у період воєнного часу водії з правами категорії B можуть керувати вантажівками. У мирний час для цього потрібна категорія C або C1.

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Теги
Автомобілісти , Війна в Україні , ПДР
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