На період воєнного часу в Україні злісним порушникам правил дорожнього руху вручатимуть повістки. Про це заявив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

– Під час війни, на всіх неввічливих на блок-постах, порушників комендантської години та грубих порушників ПДР чекає спеціальний приз, – заявив Олексій.

Так, крім адміністративної відповідальності, водій отримає повістку в руки на проходження медкомісії з подальшим вступом до лав ЗСУ.

– Агресію та непокору у воєнний час треба спрямовувати на супротив ворогові! – додав Білошицький.

Для підтвердження своїх слів він виклав фотографії перших “переможців”, які отримали повістки.

Нагадаємо, що хоч і до деяких порушень правил дорожнього руху під час воєнного часу правоохоронні органи можуть поставитися лояльно, держава також йде назустріч тим, хто хоче допомагати, але не має на це дозволу. Наприклад, у період воєнного часу водії з правами категорії B можуть керувати вантажівками. У мирний час для цього потрібна категорія C або C1.