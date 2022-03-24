На период военного времени в Украине злостным нарушителям ПДД будут вручать повестки. Об этом заявил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

— Во время войны, всех невежливых на блок-постах, нарушителей комендантского часа и грубых нарушителей ПДД ожидает специальный приз, — заявил Алексей.

Так, помимо административной ответственности водитель получит повестку в руки на прохождение медкомиссии с дальнейшим вступление в лавы ВСУ.

— Агрессию и неповиновение в военное время нужно направлять на сопротивление врагу! — добавил Белошицкий.

Для подтверждения своих слов он выложил фотографии первых получателей повесток.

Напомним, что хоть и к некоторым нарушениям ПДД во время военного времени правоохранительные органы могут отнестись лояльно, государство также идет навстречу тем, кто хочет помогать, но не имеет на это разрешения. К примеру, в период военного времени водители с правами категории B могут управлять грузовиками. В мирное время для этого необходима категория C или C1.